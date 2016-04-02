بالصور.. أسرة تلميذ بأسيوط تتهم مدير مدرسة بالتعدى عليه بالضرب

اتهمت أسرة تلميذ بالصف السادس الابتدائى، بمدرسة السلام المتطورة بشارع الهلالى بأسيوط، مدير المدرسة بالتعدى على ابنهم أحمد حسنى، بالضرب، وإصابته بجروح وكدمات، وحرروا محضرًا ضده بقسم ثان أسيوط.

وقال التلميذ: "شعرت بإعياء، فتوجهت إلى الزائرة الصحية بالمدرسة، فأعطت لى أقراص دواء، وعدت متوجها إلى الفصل، وحاولت فتح الباب ولم يفتح، فطلبت من مدرسة مادة اللغة الإنجليزية التى كانت داخل الفصل أن تفتح لى، وأثناء الحوار معها مرت وكيلة الصف السادس الابتدائى، وطلبت من المدرسة أن تأخذنى إلى مكتب مدير المدرسة ،لاتخاذ إجراء ضدى، ولكن المدرسة قالت لها إنه لم يفعل شيئًا، إلا أن الوكيلة أصرت على اصطحابنا إلى مكتب المدير، وهناك انتظرت أمام باب المدير، ثم أدخلونى إلى مكتبه، ووجه لى الشتائم، وسبنى فقلت له "بتشتمنى ليه يا مستر أنا معملتش حاجة"، فضربنى، فتوجهت إلى الباص بعد الخروج من المدرسة، وعندما رأتنى والدتى بهذه الحالة اتصلت بخالى، وتوجهوا بى إلى المستشفى.

ومن جهته قال مصطفى الصادق شوقى "محامى"، وخال التلميذ، إن ابن أختى واحد من التلاميذ المتفوقين بالمدرسة منذ مرحلة " البيبى كلاس"، ومتميز أخلاقيا وعلميا، بشهادة جميع مدرسيه، فضلا عن شهادات التقدير ،والتكريم من قبل المدرسة، والقطاع التعليمى بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تكريمه ضمن العشرة الأوائل المكرمين من القطاع التعليمى بالمحافظة.

وأضاف: فوجئنا بابن اختى عائدا من مدرسته مضروبا ومتعديا عليه، وفى حالة انهيار تام، وعند سؤاله قص لنا واقعة تعدى المدير عليه، وسبه بوالديه.

وأضاف خال التلميذ توجهت بابن اختى إلى المستشفى، ووقعوا كشفا طبيا عليه، وأثبتوا الجروح والكدمات والخدوش فى تقرير طبى مطول بحالة الطالب، وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى لمدة 24 ساعة، واتهم شوقى المدير بتسببه بانهيار نفسى وبدنى، وإحداث جروح متفرقة بجسم الطالب، وتقدمت بشكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم وتحرير محضر بقسم شرطة ثان أسيوط، برقم 3419 لسنة 2016 بعد الاعتداء من قبل مدير المدرسة.

واستغاث ولى الطالب بوزير التربية والتعليم بعد تعنت مدير المدرسة ومنع الطالب من دخول المدرسة متوعدا بعدم بقائه فى العام القادم، فالواقعة ليست الأولى، بعد تعدى المدير "م.م" على ولى أمر طالب يدعى " محسن . ن "، وقام الأخير بتحرير محضر جنحة برقم 499 لسنة 2016 ثان أسيوط.

وأوضح شوقى أن مدير المدرسة حرض بعض المدرسين ضد نجل أختى، وآخرها قيام أحد المدرسين بافتعال مشادة مع ابن أختى أثناء تأدية امتحان مادة الرياضيات الشهرى، وتعطيله لأكثر من نصف ساعة، وأثرت بالسلب على إجابته، وطلبنا من الإدارة إعادة الامتحان، ولكنها رفضت، مما أدى إلى انهيار نفسى للطالب، وتوجهنا به إلى مركز الإرشاد النفسى والتربوى، وتبين إصابته بضيق وتوتر نفسى بسبب المعاملة السيئة من قبل إدارة المدرسة ويقوم المركز الآن بتأهيله لتقبل الدراسة مرة أخرى.

وطالب شوقى وزير التربية والتعليم بالتدخل لإنقاذ نجل أخته مطالبا مجلس إدارة المدرسة بالتدخل لإقالة هذا المدير الذى تولى إدارة المدرسة هذا العام.

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