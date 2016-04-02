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انطلاق أول فرقة نزع ألغام من قاعدة حميميم الجوية الروسية إلى مدينة تدمر

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انطلاق أول فرقة نزع ألغام من قاعدة حميميم الجوية الروسية إلى مدينة تدمر انطلاق أول فرقة نزع ألغام من قاعدة حميميم الجوية الروسية إلى مدينة تدمر

>انطلقت أول مجموعة روسية من رجال نزع الألغام، اليوم السبت، من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، إلى مدينة "تدمر" التاريخية السورية.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم ) أن المجموعة ستقوم بمساعدة الجيش السورى فى إزالة الألغام من المدينة الأثرية التى تم تحريرها من الإرهابيين التابعين لداعش فى نهاية مارس الماضى بدعم من القوة الجوية الروسية. والمجموعة تابعة للمركز الدولى الروسى المتخصص فى نزع الألغام.

وأضاف القناة أن المجموعة الهندسية الروسية ستقطع مسافة 300 كلم لكى تساعد فى تطهير المرافق العامة ومنشآت البنى التحتية والمنطقة الأثرية من الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم من المدينة.

وأشارت إلى أنه ستقوم مروحيات قتالية، من طراز "مى-24" و"مى-28"، بتوفير الحماية للقافلة العسكرية الروسية خلال رحلتها نحو تدمر.

وتضم القافلة أكثر من 20 سيارة وعربة، بما فى ذلك عربات مدرعة من طراز " ب ت ر-82أ" وناقلات جنود مدرعة وشاحنات كاماز ثقيلة محملة بالمعدات والتجهيزات الهندسية اللازمة للعمل ولإقامة معسكر للعسكريين الروس بكافة تجهيزاته.

وأوضحت أنه من بين المعدات الهندسية هناك، روبوتات موجهة عن بعد لنزع الألغام من طراز " أوران-6"، يمكنها العمل فى مختلف أنواع الأراضى وفى الظروف الميدانية وضمن المدن. وتضم المجموعة الروسية كلابا مدربة(4 كلاب).

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