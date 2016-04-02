مقتل 23 عنصرا من حركة الشباب الصومالية جنوبى العاصمة مقديشيو

>قُتل 23 عنصرا من حركة الشباب الصومالية بينهم قائد فى عملية مشتركة لقوات الاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم) والجيش الصومالى جنوب العاصمة مقديشيو.

وذكرت قوات الاتحاد الأفريقى - حسبما نقل راديو (شابيلى) الصومالى اليوم السبت - أن الغارات الجوية والعمليات البرية أدت إلى مقتل 23 من عناصر الحركة فى منطقة جنالى.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.