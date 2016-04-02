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أخبار المغرب اليوم.. باكستان ترحب بالبضائع المغربية وتعلن دعمها لقضية الصحراء

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أخبار المغرب اليوم.. باكستان ترحب بالبضائع المغربية وتعلن دعمها لقضية الصحراء أخبار المغرب اليوم.. باكستان ترحب بالبضائع المغربية وتعلن دعمها لقضية الصحراء
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إعلان وزير التجارة الباكستاني، خرم داستجير خان، أن إسلام أباد ترحب بالبضائع المغربية المنتجة بكل ربوع المملكة، من طنجة إلى الكويرة.

وقال خرم داستجير خان، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته للمغرب، إن باكستان لا يمكن أن تقبل التمييز بين البضائع المصنعة فى شمال المغرب وتلك المصنعة فى أقصى أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن موقف إسلام أباد من نزاع الصحراء واضح، وهى ضد المس بسيادة الدول على أراضيها.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما تتعرض له الصادرات المغربية لمشكلة حقيقية تتمثل فى تنافسها بالخارج، حيث يلقى عدد من المراقبين باللوم على محدودة هذه التنافسية لتفسير عدم نجاح المغرب فى اختراق عدد من الأسواق الخارجية، ولعل هذا الوضع هو الذى دفع بوزارة المالية إلى إفراد دراسة عن مدى تنافسية ما يصدِّره المغرب إلى الخارج، لمعرفة نقاط قوته والوقوف على مكامن ضعفه.

وتفيد الدراسة، المكونة من أزيد من 60 صفحة، بأن الصادرات المغربية عرفت، فى الـ 15 سنة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا فى قيمتها، منتقلة من 68.6 مليار درهم سنة 1998، إلى 198.6 مليار درهم سنة 2014، وشهدت ذروة ارتفاعها خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2014، حيث سجلت معدل ارتفاع سنوى فى حدود 7.4 فى المائة.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، دعوة الخبير الاقتصادى الموريتانى الحبيب ولد برديد، إلى تحقيق اندماج اقتصادى بين بلاده والمغرب استلهاما من العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

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