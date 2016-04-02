الأمن والمقاومة اليمنية يضبطان مخزنا للمتفجرات فى المنصورة بعدن

>ضبطت قوات الأمن والمقاومة، بعد ظهر اليوم مخزنا يضم كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة، عقب عملية مداهمة لأحد المنازل بمديرية المنصورة بعدن .

وصرح الرائد محمد مطيع مدير قسم شرطة الشيخ عثمان بمديرية المنصورة أن العملية اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات بينها قذائف هاون داخل مخزن يستخدمه أشخاص لتخزين قذائف واسلحة .

واوضح فى تصريحه لصحيفة عدن الغد الالكترونية أن قوة من الأمن والمقاومة مكونة من مدرعة وطقمين وعدد من الجنود داهمت المخزن وضبطت كميات كبيرة من الذخائر وذلك فى اطار العملية الامنية التى يتم تنفيذها بعدن والمستمرة منذ فترة .

وأشار الى أن العملية جاءت بعد تحريات واسعة النطاق وتم ضبط 26قذيفة بى ام بى و6 صناديق ذخيرة مضادة للطيران و ديشكا وقذائف دبابات وشنطة رصاص وعبوات ناسفة ، وتم نقل المضبوطات الى مركز أمنى وبدأت السلطات فى التحقيق مع أصحاب المنزل .