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الشمس أرحم.. دراسة تؤكد: كريمات الصن بلوك تعرض الرجال للإصابة بالعقم

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الشمس أرحم.. دراسة تؤكد: كريمات الصن بلوك تعرض الرجال للإصابة بالعقم الشمس أرحم.. دراسة تؤكد: كريمات الصن بلوك تعرض الرجال للإصابة بالعقم
كشفت دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة كوبانهاجن الدنماركية، أن العديد من مستحضرات "صن بلوك" الشهيرة لها تأثيرات خطيرة على خصوبة الرجال، وخاصةً حال دهان أغلب مناطق الجسم بها، واستخدامها بشكل منتظم.

وأوضح الباحثون أن المواد الكيمائية الموجودة داخل كريمات الصن بلوك (المسئولة عن حجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة) تُحدث خللا فى الحيوانات المنوية الخاصة بالرجال وترفع فرص إصابتهم بالعقم، ويظهر تأثيرها الخطير عقب امتصاصها بالبشرة ووصولها إلى الدم.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن نصف المواد الكيميائية تقريبًا فى الصن بلوك تحاكى تأثير الهرمون الجنسى الأنثوى "بروجستيرون"، وهو ما يتسبب فى تعطيل وظائف الحيوانات المنوية المسئولة عن تخصيب بويضة المرأة، وهو ما يضر بالحمل .

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج مقلقة وقد تفسر لنا الكثير من أسباب تأخر الإنجاب غير معلوم الأسباب، مشددة على ضرورة إعادة تقييم الكريمات الحاجبة للشمس وفحصها جيدا للتأكد من مدى صحة هذه النتائج.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


>ديلى ميل: اكتشاف مادة بالكريمات الواقية من الشمس تدمر خصوبة الرجال

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