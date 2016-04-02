ردا على كذبة أبريل.. محافظة مطروح: لن نقيم شاطئ للعراة فى الصيف

نفت محافظة مطروح نيتها إقامة شاطئ للعراة بشواطئ المحافظة نهائيا، وذلك ردا على "كذبة" ساقها موقع cairo scene، المهتم بالشأن المصرى، حول إقامة أول شاطئ للعراة بمحافظة مرسى مطروح،

وأورد التقرير الذى نشره الموقع أن شركة NATURCAMP الألمانية التى تمتلك بعض الشواطئ الخاصة بهواة التحرر من جميع الملابس عند نزولهم البحر وعلى الشواطئ، تعتزم افتتاح فرعها الأول والوحيد بمصر فى محافظة مطروح، خلال شهر أغسطس القادم، لما تتميز به شواطؤها من خصوصية وطبيعة خلابة.

>وأضاف التقرير: "نحن نعلم أن مصر بلد محافظ وقد لا تتبنى أسلوب حياة العراة"

>وعلى الرغم من أن التقرير اختتم بجملة " إنها مزحة أبريل" فإنه تم تداوله عبر مواقع التواصل على أنه حقيقة، وأثار لغطاً واستياء بين أهالى مطروح ومسئوليها.

بادرت محافظة مطروح، اليوم السبت، بإصدار بيان نفى وجود أى شواطئ للعراة، أو منح موافقات لأى شركات سياحية لإقامة مثل هذه المشروعات.

وقال البيان إن المهندس محمد شريف مدير عام الاستثمار بمطروح، نفى ما ور في أحد المواقع الألمانية وما تداولته المواقع الأخرى وبعض المغرضين، عن إقامة شاطئ للعراة بمحافظة مطروح، مؤكداً أن هذا الخبر عارِ تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث إنه لا وجود لهذه الشركة بمطروح وليس لها أي تعامل مع المحافظة، ولم تتقدم لإقامة أية مشروعات على أرض مطروح.

> وأشار مدير عام الاستثمار بمطروح، إلى أنه سبق منذ 4 أعوام الترويج لمثل هذه الشائعة المغرضة التى ليس لها أساس من الصحة، وتم نفيها شكلا وموضوعا.

وقالت صباح توفيق مدير السياحة بمطروح، أن هذا الخبر المغرض ليس له أساس من الصحة، و إنه لم ولن يصرح لمثل هذه المشروعات على أرض المحافظة.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن هذا الخبر الذى يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

> وأضاف بأن مثل هذه المشروعات، لا يتم السماح بإقامتها بمحافظة مطروح، لكونها تتنافى مع قيم المصريين وعادات وتقاليد أبناء البادية الذين يرفضون مثل هذه الأنواع من السياحة.

>وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التى تقام بمحافظة مطروح، يتم مراجعتها بدقة من خلال لجنة الاستثمار، ويراعى فيها توافر جميع الاشتراطات التى وضعتها المحافظة، مع التأكيد على إقامة المشروعات التى تحتاجها المحافظة.

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