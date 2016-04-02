إقامة منفذ متحرك لصرف المقررات التموينية بقرية كركر بأسوان

أقامت مديرية التموين بأسوان منفذ متحرك بقرى كركر لصرف المقررات التموينية لأول مرة لكافة السلع الغذائية والإستهلاكية الضرورية دون تحميل المواطنين معاناة صرفها من مدينة أسوان، بجانب القيام أيضاً بصرف نقاط الخبز وخاصة سلع الزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونات وغيرها طبقاً لرغبة المواطنين المقيمين بهذه القرى.

صرح بذلك المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان والذى أكد على أن ذلك يأتى تنفيذاً لسلسلة الإجراءات التى اتخذها محافظ أسوان أثناء زيارة لجنة مجلس النواب الشهر الماضى لتوفير كافة المتطلبات المعيشية للمقيمين فى هذه القرى من خلال حزمة خدمات يتم ضخها على مراحل متتالية وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مشيراً بأن عملية صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز تمت من خلال السيارات المتنقلة داخل قرى كركر والمدعمة بماكينة صرف السلع التموينية للتيسير على الأهالى فى الحصول على مستحقاتهم من السلع الضرورية فى أماكن إقامتهم، وأضاف حسام العربى بأن هذا يأتى متوازياً مع قيام المديرية والشركة المصرية للسلع الغذائية والاستهلاكية بتنظيم قوافل أسبوعية لتوزيع وبيع السلع الغذائية والضرورية لقاطنى قرى وادى كركر بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن من 17 إلى 19 جنيه وأيضاً الكيلو من اللحوم إلى 34 جنيه فقط.