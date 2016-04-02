أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إقامة منفذ متحرك لصرف المقررات التموينية بقرية كركر بأسوان

Google+ Print
إقامة منفذ متحرك لصرف المقررات التموينية بقرية كركر بأسوان إقامة منفذ متحرك لصرف المقررات التموينية بقرية كركر بأسوان

جانب من الفاعلية

أقامت مديرية بأسوان منفذ متحرك بقرى كركر لصرف المقررات التموينية لأول مرة لكافة السلع الغذائية والإستهلاكية الضرورية دون تحميل المواطنين معاناة صرفها من مدينة أسوان، بجانب القيام أيضاً بصرف نقاط الخبز وخاصة سلع الزيت والسكر والأرز والسمن والمكرونات وغيرها طبقاً لرغبة المواطنين المقيمين بهذه القرى.

صرح بذلك المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان والذى أكد على أن ذلك يأتى تنفيذاً لسلسلة الإجراءات التى اتخذها محافظ أسوان أثناء زيارة لجنة مجلس النواب الشهر الماضى لتوفير كافة المتطلبات المعيشية للمقيمين فى هذه القرى من خلال حزمة خدمات يتم ضخها على مراحل متتالية وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مشيراً بأن عملية صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز تمت من خلال السيارات المتنقلة داخل قرى كركر والمدعمة بماكينة صرف السلع التموينية للتيسير على الأهالى فى الحصول على مستحقاتهم من السلع الضرورية فى أماكن إقامتهم، وأضاف حسام العربى بأن هذا يأتى متوازياً مع قيام المديرية والشركة المصرية للسلع الغذائية والاستهلاكية بتنظيم قوافل أسبوعية لتوزيع وبيع السلع الغذائية والضرورية لقاطنى قرى وادى كركر بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن من 17 إلى 19 جنيه وأيضاً الكيلو من اللحوم إلى 34 جنيه فقط.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم