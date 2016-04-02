الشرطة الإسبانية تعتقل رجلين وامرأة هددا طائرة بعد إقلاعها

قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت رجلين وامرأة يشتبه في أنهم تسببوا في عودة طائرة بعد إقلاعها من مطار مدريد، وفقا لبيان صادر ليوم السبت.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع في 14 ديسمبر الماضي، عندما تلقت سلطة مطار مدريد مكالمة مسجلة تتضمن تهديدا لرحلة طيران متجهة إلى البرازيل من باراجاس، وجاء في الرسالة عبارات مثل “سيموت الناس اليوم” ، و”الله أكبر” بالعربية. وصدرت تعليمات بعودة الطائرة، والتي كانت تحمل على متنها 315 مسافرا و16 من طاقمها، تحت حراسة المقاتلات الجوية الإسبانية.

وأغلق مدرج الإقلاع، فيما تم تفتيش المسافرين وحمولة الطائرة، لكن الشرطة لم تعثر على متفجرات، وصُنف الحادث بأنه “إنذار كاذب”. وقادت التحقيقات إلى المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في مدينة كوينكا، وفقا لما جاء في البيان.

أ ش أ