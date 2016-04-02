الشرطة البلجيكية تعتقل متظاهرين محتجين على الإسلاموفوبيا

اعتقلت الشرطة البلجيكية حوالي عشرين متظاهرا من ميدان يوجد به مقر البورصة، بعد أن انطلقوا في تظاهرة غير مصرحة للاحتجاج على الإسلاموفوبيا.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن محتجين آخرين قاموا باستهجان ما وصفوه بـ”ازدواجية المعايير” في أعقاب قيام مجموعة من مثيري الشغب بمهاجمة إحدى التظاهرات الأحد الماضي.

وتم اعتقال شخص واحد على الأقل في حي مولينبيك، حيث خططت جماعة يمينية مقرها في فرنسا للتظاهر. وذكر شهود عيان أن عدة اشتباكات بسيطة وقعت بين الشرطة والشباب.

وشكلت مولينبيك، التي يوجد بها عدد كبير من المسلمين، وجهة انطلاق للعديد من المشاركين في هجمات باريس في نوفمبر الماضي، وهجمات بروكسل في مارس الجاري، وهي الهجمات التي خلفت 160 قتيلا.

أ ش أ