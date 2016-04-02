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بالفيديو.. عزف النشيد الوطنى خلال استقبال السيسي للرئيس الموريتانى

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بالفيديو.. عزف النشيد الوطنى خلال استقبال السيسي للرئيس الموريتانى بالفيديو.. عزف النشيد الوطنى خلال استقبال السيسي للرئيس الموريتانى
عزفت فرقة الموسيقى العسكرية، السلام الوطنى لجمهورية العربية وجمهورية موريتانيا، فور وصول الرئيس الموريتانى، محمد ولد عبد العزيز، مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم السبت، على رأس وفد فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين .
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>وكان فى استقباله بالصالة الرئاسية بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسى ترحيباً بوصوله، حيث تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس موريتانى منذ أكثر من 40 عامًا.
>الرئيس السيسى يصل مطار القاهرة لاستقبال نظيره الموريتانى

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مصر 365

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