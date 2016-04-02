الرئاسة: الرئيس السيسي ونظيره الموريتانى سيشهدان التوقيع على عدة اتفاقيات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد، ظهر اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة ثلاثة أيام، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس الموريتاني ضيفاً عزيزاً على مصر بمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية له إلى القاهرة.

كما أكد الرئيس على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا، معرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأن تساهم زيارة الرئيس الموريتاني في تحقيق طفرة نوعية في العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الموريتاني عبر عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً على ما تكنه موريتانيا قيادةً وشعباً من تقدير ومودة لمصر وشعبها، لاسيما في ضوء الدور الرائد الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تطلعه للتباحث مع الجانب المصري حول سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن برنامج زيارة الرئيس الموريتاني لمصر يتضمن عقد لقاء ثنائي للرئيسين غداً بقصر الاتحادية يعقبه جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

ويشمل برنامج زيارة الرئيس الموريتاني أيضاً قيامه بجولات تفقدية لعدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، لاسيما في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع رجال الأعمال المصريين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الموسيقى العسكرية تعزف النشيد الوطنى خلال استقبال السيسي للرئيس الموريتانى

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