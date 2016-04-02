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أمل العوضي: أحن للتقديم وأطمح لبرنامج ضخم

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الجمعة 01-04-2016 14:10

تقوم الفنانة أمل العوضي بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي "خمس بنات"، وعن دورها في العمل قالت: "أجسد شخصية جديدة لم أقم بها من قبل، وبعيدة عن جميع الشخصيات التي جسدتها من قبل ووجدت نفسي بها، وأتمنى أن تكون ردة الفعل إيجابية لدى الجمهور عند العرض"، وعن التقديم قالت: "مازلت أحن له؛ فهو بوابتي التي دخلت بها للشهرة، وقالت أمل بأن هناك عروضاً كثيرة لتقديم برامج منوعات في رمضان، ولكنها لا تريد أن تقبل بأي عمل فقط للعودة، بل أطمح ببرنامج ضخم وبإمكانيات مختلفة يتناسب مع اسمي والمحطة التي يعرض بها.

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سيدتي