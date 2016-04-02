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سيدتي نت تكشف حقيقة علاقة أحمد زكي بأسامة بن لادن وما حكاية صورتهما؟

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السبت 02-04-2016 15:31

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الراحل أحمد زكي وبجواره صورة لأسامة بن لادن وتم التعليق على الصورة على النحو التالي:" عندما طلب الفنان أحمد زكى من محمد عشوب الماكيير أن يعمل له مكياج كامل لشخصية أسامة بن لادن رغم أن مفيش دور سينمائي أو سيناريو يحتاج لهذا الماكياج لكنه كان دائما يحب أن يجرب وجهه ويزيد ثقته في نفسه بأن وجهه ينفع في كل حاجة".

الحقيقة يكشفها لسيدتي نت الماكير محمد عشوب الذي وضع ماكياج هذه الشخصية وكان الصديق المقرب للفنان الأسمر حيث قال أن الصورة التي تداولت صحيحة ولكن الغير صحيح هو ما تم التعليق به عليها فأحمد زكي لم يطلب أن يضع له ماكياج الشخصية من دون أن يكون في نيته أن يجسدها بل أراد زكي فعلا أن يجسدها مثلما سبق وجسد رؤساء كجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات وبرع في تأديتهما وكان مشروع فيلم عن بن لادن قائما بالفعل لكنه للأسف لم يتم بعد تدخل بعض الأشخاص ممن حذروا أحمد زكي من تجسيد الشخصية حتى لا يقع في مشاكل مع الكثيرين خاصة وأن الشخصية كانت شائكة وعليها جدلا كبيرا ولأن الفنان الراحل كان يحب دائما أن يحتفظ بعلاقات جيدة ومحترمة مع كل الدول فأنهى المشروع ولم يستكمله.

وأضاف عشوب أن ماكياج شخصية بن لادن الذي يظهر على وجه أحمد زكي في الصورة المتداولة ما هو إلا ماكياج مبدئي فقط.

 

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