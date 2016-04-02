إخلاء سبيل سعودي بكفالة مالية بعد ضبطه بسلاح ناري وذخيرة بأحد فنادق الغردقة

قررت نيابة الغردقة اخلاء سبيل سعودي الجنسية بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات بعد ان تم العثور علي سلاح ناري مسدس وطلقات ذخيرة بحوزته خلال دخوله لاحد الفنادق بالغردقة وقررت النيابة التحفظ علي السلاح والطلقات النارية.

كان اللواء علاء السباعي مدير مباحث السياحة قد تلقي اخطارا من العميد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الاحمر بعثور قوة تامين بأحد الفنادق السياحية بالغردقة،علي سلاح ناري مسدس بحوزة سعودي الجنسية دون ترخيص، وانتقل المقدم احمد علي وكيل المباحث لمكان الواقعة.

وتم التحفظ على السلاح والطلقات النارية وتحرر محضر بقسم ثان الغردقة.