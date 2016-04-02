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رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الرياض

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رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الرياض رئيس الوزراء الهندي يصل إلى الرياض

رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يصل العاصمة الرياض (واس)

وصل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، حيث يناقش مسائل الطاقة والأمن والتعاون التجاري مع قادة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وتحرص الهند التي تستورد نحو 80 في المئة من احتياجاتها النفطية، على الافادة من النفط المنخفضة من خلال توقيع عقود في الخارج من شأنها المساعدة في الحصول على امدادات امنية لتلبية الطلب المتزايد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الهندية شري مريدول كومار قبيل الزيارة “حوالى 20% من امداداتنا من النفط الخام مصدرها السعودية”.

وأضاف “علينا التأكد من أن هذه الامدادات ستتواصل، وهذه احدى النقاط الرئيسة التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الملك سلمان”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مودي وصل إلى المملكة، ولم تعط تفاصيل عن الزيارة.
> وقال كومار “إن مودي سيبحث في سبل “ضمان رفاه” 2.96 مليون مغترب هندي في السعودية يرسلون أكثر من 10 مليارات دولار من التحويلات المالية سنوياً”.

وأشار إلى أن “هذه الزيارة المهمة جداً ستسمح أيضاً بمناقشة كل القضايا الثنائية والاقليمية والدولية”.

وسيناقش المسؤولون الهنود مسألة الحج لا سيما بعد التدافع الذي حصل في موسم الحج السنوي في سبتمبر (أيلول) وقتل فيه أكثر من ألفي حاج بينهم 116 هندياً.

ولم تصدر بعد نتيجة التحقيق السعودي في هذا الحادث، لكن تقارير تحدثت عن إغلاق مسالك أمام الحجاج وعن أخطاء في إدارة تدفق مئات الآلاف من الناس.

وقال كومار “إن التعاون الأمني سيكون مدرجاً على جدول أعمال المحادثات”.

وسيجتمع مودي الاحد مع كبار رجال الاعمال السعوديين للبحث في تعزيز الاستثمارات الثنائية.

وقال كومار “تعتبر السعودية رابع أكبر شركائنا التجاريين”، إذ تجاوزت قيمة الصادرات إلى المملكة 11 مليار دولار.

ووصل حزب مودي “بهاراتيا جاناتا” اليميني القومي الى السلطة عام 2014، واعدا باحياء الهند وخلق فرص عمل تحتاج اليها البلاد.

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