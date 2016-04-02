تقرير في الجول - هل تعلم كم لاعبا في تشيلسي لم يسجل بالدوري مع أزار؟

بعد أن سجل البرازيلي أليكساندر باتو والإنجليزي لوفتوس تشيك هدفين لفريقهما تشيلسي أمام أستون فيلا في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي أصبح عدد هدافي البلوز في المسابقة 18 لاعبا.

الغريب في الأمر أن من ضمن هؤلاء الـ18 لا يتواجد اسم البلجيكي إدين أزار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والذي يمر بأسوأ مواسمه الكروية بلا شك.

أزار شارك مع تشيلسي في 26 مباراة هذا الموسم لم ينجح خلالها في تسجيل هدفا على الرغم من إنه كان قريبا في الدور الأول أمام أرسنال لكنه في النهاية لم يحتسب له وكتب باسم تشامبرز مدافع المدفعجية.

معاناة أزار هذا الموسم وصلت لوضع صعب خاصة إذا عرفت أن تشيلسي شارك معه هذا الموسم فقط 24 لاعبا أي هناك 6 فقط لم يسجلوا أهدافا منهم الثنائي بيجوفيتش وكورتوا حارسي المرمى بالإضافة لكوادرادو الذي لعب 26 دقيقة فقط قبل أن تتم إعارته ليوفنتوس.

قائمة هدافي تشيلسي الـ18 هذا الموسم في الدوري شملت أسماء مثل راميريز الذي انتقل جيانجسو الصيني وفالكاو الذي يمر بموسم سيء، حتى خط الدفاع بأكمله جون تيري وكاهيل وزوما وأزبلكويتا وإيفانوفيتش سجلوا أهدافا.

قائمة اللاعبين الذين فشلوا في التسجيل هم: حارسا المرمى كورتوا وبيجوفيتش – كوادرادو – جون أوبي ميكيل – عبد الرحمن بابا وأخيرا إدين أزار.