اكتشاف سبب انتكاسة مرضى السرطان يبشر بطرح علاجات تقضى نهائيا على المرض

إنجاز طبى كبير توصل إليه مؤخراً فريق من العلماء بمركز "mskcc" الأمريكى لأبحاث السرطان، حيث تمكنوا من اكتشاف سببا محتملا لانتكاسة مرضى السرطان ومعاودة إصابتهم بالأورام مرة أخرى، وهو ما يعد أمرا هاما، خاصة أن 25% من مرضى سرطان الثدى و50% من مرضى سرطان الرئة ينتكسون بعد مرور فترة من العلاج.

وأوضح الباحثون أن السبب الرئيسى فى انتكاسة مرضى السرطان هو اختباء خلايا الأورام داخل أجزاء بعض أعضاء المرضى الداخلية لتعاودهم الإصابة مرة أخرى عقب مرور فترة من الشفاء، لافتين أنه على الرغم من أن معظم خلايا السرطان تموت أثناء الخضوع العلاج إلا أن بعض الخلايا تقاوم ذلك وتصارع كى تختبئ داخل الجسم.

واستغرق الباحثون 6 سنوات كاملة أثناء تطوير التقنية التى كشفت لهم عن الخلايا السرطانية التى تسبب انتكاسة المرض، وكشفت النتائج أن بعض خلايا الأورام تختبئ داخل الكلى والرئتين، كما أنها تنقسم داخل الجسم بطريقة تحاكى الخلايا الجذعية، ويحدث بها بعض الطفرات الجينية التى تجعل الجهاز المناعى لا يتعرف عليها.

وقد تفسر هذه النتائج لماذا يصاب بعض الأشخاص بالأورام بعد تبرع شخص شفى من السرطان بأحد أعضائه لهم، حيث تختبأ الخلايا السرطانية داخل هذه الأعضاء ويظهر الورم للشخص المتبرع له عقب العملية بفترة قصيرة.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج ستمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة تفضى على السرطان خلال العقد القادم، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell" وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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