مجلة أمريكية تكشف: الست المصرية أتخن امرأة فى العالم بحلول 2025

كشفت الخريطة العالمية للسمنة، أن 39.7% من السيدات المصريات يعانين من السمنة، وهو ما يجعل مصر تحتل المركز الثانى عالميًا فى معدلات سمنة النساء "نسبة المصريات المصابات بالبدانة مقارنة بإجمالى عدد النساء"، بينما جاءت السعودية فى المركز الأول وليبيا بالمركز الثالث، كما جاءت أمريكا والبرازيل والمكسيك فى مقدمة الدول أيضًا.

وأضافت الدراسة التى نشرت بالمجلة الأمريكية المرموقة "لانسيت The Lancet" أنه من المتوقع أن تصبح مصر الدولة الأولى فى العالم امتلاكا لأعلى معدلات سمنة بين السيدات بعد 9 سنوات، أى فى عام 2025، وستصبح النسبة 50.1%.

وأشرف على هذه الدراسة علماء من كلية إمبريال بلندن، وشملت حوال 19.2 مليون شخصا تم اختيارهم من 200 دولة، وهو ما جعلها أكبر دراسة من نوعها على الإطلاق، كما كشفت النتائج أن عدد مرضى السمنة فى العالم يبلغ 640 مليون نسمة، منه 375 مليون امرأة، و266 مليون رجل.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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