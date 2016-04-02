إيفونا ينتظم في تدريبات الأهلي مساء السبت

يمن المقرر انتظام الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم السبت بعد أن وصل من بلاده عقب المشاركة الدولية أمام سيراليون في التصفيات الإفريقية.

الجابون كانت قد تغلبت على سيراليون في المباراة الأولى التي سجل فيها إيفونا قبل أن تخسر الثانية خارج ملعبها.

وسيحدد الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي إمكانية ضم اللاعب لمعسكر الفريق استعدادا للقاء الشرطة يوم الأحد في بطولة الدوري وفقا لحالته الفنية والبدنية.

ويخوض الأهلي مواجهة مع اتحاد الشرطة في الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الشياطين الحمر بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.