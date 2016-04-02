سيف بن زايد يوجه بنقل أسرة مواطنة تعرضت لحادث في السعودية

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعنيين بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإرسال طائرة لنقل جثامين المتوفين إضافة إلى المصابين من أسرة مواطنة تعرضت مركبتهم لحادث مروري في الأراضي السعودية.

وتجري وزارة الداخلية والقوات المسلحة اتصالات مكثفة للتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لـتأمين نقل أفراد العائلة بالطائرة التي أرسلت وعلى متنها طاقم طبي من قواتنا المسلحة الباسلة في أسرع وقت من المملكة العربية السعودية إلى أبوظبي.

كانت الأسرة الإماراتية المكونة من خمسة أشخاص قد تعرضت لحادث مؤسف في الديار المقدسة على طريق الرياض الدولي نتج عنه وفاة الأب والأم فيما أصيبت ثلاث شقيقات بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.