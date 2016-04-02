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رئيس موريتانيا ووفد رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

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رئيس موريتانيا ووفد رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي رئيس موريتانيا ووفد رفيع المستوى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

وصل مطار القاهرة الدولي محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا في زيارة للبلاد ، لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح ، ويرافقه وفد رفيع المستوي يضم كلا من أسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزير الشئون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد البشير وزير البترول والطاقة والمعادن والبروفسير كان بوبكر وزير الصحة وفاطمة فال بنت أصوينع وزيرة البيطرة وأحمد ولد باهية مدير ديوان رئيس الجمهورية ودادي ولد سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة.

وتعد الزيارة الأولى لمصر منذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وكان ولد عبدالعزيز قد أدى زيارة سابقة لمصر لحضور حفل تدشين مشروع قناة السويس رفقة عدد من الرؤساء الأفارقة الذين حضروا الاحتفال , كما زار في إطار مشاركته في أعمال القمة العربية في دورتها 26.

  ومن المتوقع أن تناقش القمة المصرية الموريتانية عددًا من القضايا المهمة مثل مشاركة موريتانيا في القوة العسكرية المشتركة لحماية منطقة الساحل والصحراء ، وتنظيم القمة العربية في موريتانيا لأول مرة إضافة إلى ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين،  وكان من المقرر إجراء هذه الزيارة مطلع فبراير الماضي لكنها تأجلت لتعارضها مع موعد انعقاد اجتماعات القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

أ ش أ

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