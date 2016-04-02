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وزير النقل يتدخل لحل إضراب مستخلصي الجمارك بميناء سفاجا البحري

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وزير النقل يتدخل لحل إضراب مستخلصي الجمارك بميناء سفاجا البحري وزير النقل يتدخل لحل إضراب مستخلصي الجمارك بميناء سفاجا البحري

جلال السعيد

كلف الدكتور جلال سعيد وزير النقل اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر للتنسيق مع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لفك إضراب مستخلصي الجمارك بالميناء و إمتناعهم عن أداء الخدمات لعملائهم لوجود خلافات بينهم وبين مصلحة الجمارك و الذي أدي إلي تكدس الشاحنات بالميناء.

وقد تم الاتفاق علي سفر لجنة فنية من مصلحة الجمارك بصفة عاجلة إلي ميناء سفاجا البحري للمعاونة في حل مشاكل المستخلصين مع الجمارك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالميناء لاستئناف العمل وفض تكدس الشاحنات .

هذا ويسير العمل في الميناء بصورة طبيعية بالنسبة لحركة إنتقال الأفراد سواء بالنسبة للوصول أو المغادرة للمسافرين والمعتمرين.

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