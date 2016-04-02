أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير التموين يفتتح فرعين جديدين من مشروع "جمعيتى" فى الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. وزير التموين يفتتح فرعين جديدين من مشروع "جمعيتى" فى الإسكندرية بالصور.. وزير التموين يفتتح فرعين جديدين من مشروع "جمعيتى" فى الإسكندرية
قام الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بافتتاح مجمعين استهلاكيين جديدين تابعين لسلسلة مشروع "جمعيتى" بمنطقتى خورشيد 2 وعزبة الـ500 فى الإسكندرية، وذلك فى إطار جولة تفقدية قام بها اليوم السبت، عقب وضع حجر الأساس لأول مركزين لتبريد وتخزين الجملة فى منطقة ميرغم غرب الإسكندرية .

وقام وزير التموين والتجارة الداخلية، بوضع حجرى الأساس، لإقامة أول مشروعين بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، على الطريق الصحراوى، تابعين لشركة الإسكندرية للمجمعات، كما قام أيضًا بتفقد عدد من البدالين التموينيين والمخابز البلدية بمنطقة زاوية عبد القادر والمستعمرة التابعتين لحى العامرية وعدد من البدالين التموينيين بمنطقة محرم بك، ووجه بسرعة حل مشاكل البطاقات الورقية والدفع بالدواجن واللحوم المجمدة فورًا للبداليين التموينيين بمنطقة عرفان بمحرم بك لصرف سلع فرق نقاط الخبز.

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (1)

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (2)

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (3)

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (4)

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (5)

وزير التموين _ خالد حنفى _ يفتتح فرعين جديدين من مشروع جمعيتى فى الإسكندرية (6)

وزير التموين يقوم بجولة غرب الإسكندرية ويوجه بسرعة حل مشاكل البطاقات الورقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم