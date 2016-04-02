بالصور.. وزير التموين يفتتح فرعين جديدين من مشروع "جمعيتى" فى الإسكندرية

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بافتتاح مجمعين استهلاكيين جديدين تابعين لسلسلة مشروع "جمعيتى" بمنطقتى خورشيد 2 وعزبة الـ500 فى الإسكندرية، وذلك فى إطار جولة تفقدية قام بها اليوم السبت، عقب وضع حجر الأساس لأول مركزين لتبريد وتخزين الجملة فى منطقة ميرغم غرب الإسكندرية .

وقام وزير التموين والتجارة الداخلية، بوضع حجرى الأساس، لإقامة أول مشروعين بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، على الطريق الصحراوى، تابعين لشركة الإسكندرية للمجمعات، كما قام أيضًا بتفقد عدد من البدالين التموينيين والمخابز البلدية بمنطقة زاوية عبد القادر والمستعمرة التابعتين لحى العامرية وعدد من البدالين التموينيين بمنطقة محرم بك، ووجه بسرعة حل مشاكل البطاقات الورقية والدفع بالدواجن واللحوم المجمدة فورًا للبداليين التموينيين بمنطقة عرفان بمحرم بك لصرف سلع فرق نقاط الخبز.

وزير التموين يقوم بجولة غرب الإسكندرية ويوجه بسرعة حل مشاكل البطاقات الورقية