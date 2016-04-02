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"أسرة يوسف الصديق" بالكشح تعقد ندوة لمحاربة الإدمان وكيفية التخلص منه

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انطلق الاجتماع الثالث لأسرة يوسف الصديق للخدمات العامة بقرية الكشح مركز السلام فى محافظة سوهاج تحت رعاية رجال الدين المسيحى والإسلامى بـعنوان" الإدمان وخطورته على الفرد والأسرة والمجتمع"، بحضور شباب القرية وكبار العائلات فى القرى المجاورة.

وقال القس ديمتريوس الجبلى فى الاجتماع الذى أقيم فى كنيسة القديسة العذراء مريم بـ" الكشح"، وسط حضور رجال الدين الإسلامى والمسيحى، إن الإدمان أصبح خطراً يهدد المجتمع بقوة، ويكاد يفتك به له من تأثير سلبى على عماد المجتمع وهم الشباب.

وقال الجبلى فى كلمته أمام الحضور إن المجتمعات القروية كانت أكثر المجتمعات، التزاما بالتدين والأخلاق والسلوكيات القويمة والعادات والتقاليد الأصلية، مضيفاً أن هذه المجتمعات طالتها ما طالته سائر المجتمعات الأخرى من عادات وسلوكيات غريبة سيئة.

وذكر الجبلى أن الغرض من الندوة اليوم يأتى لتضافر الجهود للوقوف معا ضد الإدمان الذى يهدد بلدنا، بجانب نشر التوعيه بين أفراد القريه لتجنب خطر الإدمان، و وضع خطة عمل لمواجهة الإدمان، و أهمها تأسيس مركز لعلاج حالات الإدمان بأقل التكاليف وبالجهود الذاتية، لتوفير العلاج للعامة وخاصه الفقراء اللذين لا يمتلكون نفقات العلاج.

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