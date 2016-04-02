ميناء الإسكندرية يستقبل 1700 سائح من جنسيات مختلفة غدًا

قال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد غداً وصول 1700 سائح من جنسيات مختلفة لزيارة معالم الإسكندرية والقاهرة فى برنامج مدته 24 ساعة داخل مصر

وأضاف فى بيان اليوم، أن السفينة "مين شيف" ستصل فجر الغد وسيكون فى استقبالهم قيادات هيئة المينا، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أن ميناء الإسكندرية استقبل فى نهاية الأسبوع الماضى السفينة السياحية "أيلاند سكاى" قادمة من العين السخنة وعلى متنها 139 سائحًا من جنسيات مختلفة، وستتجه بعد ذلك إلى قبرص، وحرصت هيئة ميناء الإسكندرية على تسهيل إجراءات السياح أثناء تواجدهم بالميناء.

- وصول 139 سائح من جنسيات مختلفة إلى ميناء الإسكندرية

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