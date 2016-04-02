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بالصور.. مناقشة 11شكوى بدسوق فى كفر الشيخ خلال اللقاء الجماهيرى للمحافظة

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بالصور.. مناقشة 11شكوى بدسوق فى كفر الشيخ خلال اللقاء الجماهيرى للمحافظة بالصور.. مناقشة 11شكوى بدسوق فى كفر الشيخ خلال اللقاء الجماهيرى للمحافظة
ناقش اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ، لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم السبت، 11 شكوى خلال اللقاء الجماهيرى الرابع بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وقال اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ، إن شكاوى وطلبات المواطنين تنوعت ما بين طلبات تنفيذ قرارات إزالة وطلبات حصول على وحدات سكنية وطلب حصول على رخصة مؤقتة لمزاولة نشاط وطلب لأحد المواطنين لحصوله على سماعة أذن على نفقة الدولة.

وأضاف بسيونى، أنه كلف مديرى المصالح الخدمية بالمركز والمدينة بفحص هذه الموضوعات، واتخاذ اللازم طبقا للقانون والعرض عليه فورًا.

كفر الشيخ ، لقاء جماهيرى، مدينة دسوق (1)

كفر الشيخ ، لقاء جماهيرى، مدينة دسوق (2)

كفر الشيخ ، لقاء جماهيرى، مدينة دسوق (3)

كفر الشيخ ، لقاء جماهيرى، مدينة دسوق (4)

كفر الشيخ ، لقاء جماهيرى، مدينة دسوق (5)


>بالصور.. بحث مشاكل المواطنين فى اللقاء الجماهيرى بكفر الشيخ

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