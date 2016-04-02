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بالصور.. تشييع جثمان شهيد العريش فى الفيوم بحضور المحافظ ومدير الأمن

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بالصور.. تشييع جثمان شهيد العريش فى الفيوم بحضور المحافظ ومدير الأمن بالصور.. تشييع جثمان شهيد العريش فى الفيوم بحضور المحافظ ومدير الأمن
شيع منذ قليل جثمان الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد، أحد أبناء محافظة الفيوم، الذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغادر، إثر تفجير عبوة ناسفة بمنطقة الخزان على ساحل العريش.

وشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية خرجت من مسجد فاطمة إلياس أمام مبنى مديرية أمن الفيوم، وتقدم المشيعين المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد مدير الأمن، واللواء خالد الجبرتى سكرتير عام المحافظة، وعدد من النواب من بينهم النائبان أشرف عزيز وهشام والى، و وكلاء الوزارات والتنفيذين بالمحافظة والقيادات الأمنية بالمديرية وعائلة الشهيد. وعقب تأدية الصلاة تحرك المشيعون بجثمان الشهيد لدفنه فى مقابر أسرته بقرية شدموه بمركز أطسا.

جدير بالذكر أن الشهيد ينتمى لأسرة متوسطة الحال، حيث إن والده يعمل موظفا بالصحة، ووالدته ربة منزل، ويقيمان بمنزل بسيط فى قرية شدموه.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى اخطارا باستشهاد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد أحد أبناء محافظة الفيوم فى حادث ارهابى وقع أمس بالعريش، إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الخزان، و ما أسفر عن مصرع مواطن آخر وإصابة 4 مجندين.

ونعت محافظة الفيوم فى بيان لها منذ قليل بكل أجهزتها التنفيذية والشعبية وعلى رأسها المحافظ المستشار وائل مكرم، فقيد الشرطة المجند عبد الرحمن محمد المجيد من قرية شدموه – مركز اطسا والذى راح ضحية الإرهاب الأسود فى الحادث الإرهابى على كمين شرطة بجنوب العريش .

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة، ولا يزيدهم إلا إصراراً لمحاربته والقضاء عليه، وأن جموع الشعب المصرى تقف وراء الشرطة والجيش فى تصديهم للإرهاب و دحره تماماً.

تشيع جنازة الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد (1)

تشيع جنازة الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد (2)

تشيع جنازة الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد (3)

تشيع جنازة الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد المجيد (4)


>- الفيوم تستعد لتشييع جنازة مجند من ضحايا تفجير العريش
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