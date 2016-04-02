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الفريق محمود حجازى يتفقد المنظومة التدريبية بالكلية الحربية

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الفريق محمود حجازى يتفقد المنظومة التدريبية بالكلية الحربية الفريق محمود حجازى يتفقد المنظومة التدريبية بالكلية الحربية
تفقد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المنظومة التعليمية بالكلية الحربية للوقوف على مدى المستوى العلمى الذى وصلت إليه الكلية، وأشاد بما تقدمه من أنشطة تعليمية وتدريبية وبحثية لطلبة الكلية تتناسب مع سمات العصر ومتطلباته لإعداد وتأهيل القادة والضباط بما يمكنهم من تولى مهامهم بكفاءة تامة داخل القوات المسلحة.

ومر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أجنحة الكلية المختلفة وحضر تمريناً للرماية باستخدام الذخيرة الحية بمجمع ميادين الرماية بالكلية، وشاهد بياناً عملياً على أسلوب التدريب على احتلال وتأمين نقاط التأمين الثابتة.

وعقد الفريق محمود حجازى لقاء مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأوصاهم بمداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية، التى تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها وأساليب التطور فى الحروب على مستوى العالم.

وأكد رئيس الأركان أهمية نقل المعرفة من حيز الإطار النظرى إلى الممارسة والتطبيق العملى، ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق الذى يشهده العالم فى كافة فروع العلم والمعرفة، مؤكدًا أن العلم هو أهم مصادر القوة وأحد المقومات الرئيسية للحياة الكريمة وتطور الشعوب.

وأثنى على الجهد المتميز التى تبذله الكلية فى سبيل إعداد قادة المستقبل بما تكسبهم من مهارات القيادة وتطوير قدراتهم القتالية والفنية بما يمكنهم من أداء دورهم فى حماية الأمن القومى المصرى.

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (1)

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (2)

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (3)

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (4)

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (5)

الجيش ، رئيس الاركان ، اللواء محمود حجازى (6)


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