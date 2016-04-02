نيابة قليوب تأمر بضبط "عنتيل" عثرت زوجته على مقاطع جنسية له مع صديقتها

أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب بحبس "كوافيرة" أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار "تاجر"، اتهمته زوجته بالزنا، بعدما ضبطت مقطع فيديو يحوى أوضاعا جنسة مع صديقتها الكوافيرة بتليفونه المحمول داخل منزل الزوجية بقليوب.

تلقى مأمور مركز قليوب بلاغا من " رشا .ن " ربة منزل اتهمت فيه زوجها "عبد الباقي . أ" تاجر بالزنا، وقالت فى بلاغها إنها عثرت على مقطع فيديو لزوجها وصديقتها "ب .أ " – كوافيرة - يحوى أوضاعا جنسية مدته ساعة داخل منزل الزوجية، و ألقى النقيب محمد سمير معاون مباحث المركز القبض على الكوافيرة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بعلاقتها الآثمة مع زوج المبلغة، وأنها كانت معه فى مقطع الفيديو.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدر ت قرارها السابق برئاسة المستشار تامر محمود مختار، و إشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، وأمرت بعرض مقطع الفيديو على المصنفات الفنية، لمعرفة ما إذا كان للمتهمة من عدمه، ووجهت لها تهمة الاشتراك فى الزنا والتحريض عليه.

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