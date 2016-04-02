اكتمال نصاب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. ومنع ممثل الزمالك من التصويت

اكتمل نصاب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بحضور 135 عضوا عن مختلف الأندية.

وأغلق الاتحاد المصري باب تسجيل الحضور وقد وصل عدد الحاضرين إلى 135 عضوا من أصل 227.

وشهدت الجمعية العمومية تقديم بعض التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي من قبل نادي بيلا "طالع التفاصيل".

وكان نصاب الجمعية العمويمة يحتاج لحضور 114 عضوا ليكتمل في يومه الأول، إلا أن العدد زاد عن ذلك أيضا ليتم إلغاء اليوم الثاني بشكل تلقائي.

وحضر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الجمعية العمومية ممثلا عن النادي، فيما تأخر وصول أحمد مرتضى منصور الممثل عن نادي الزمالك ساعة كاملة عن ميعاد تسجيل الحضور.

وفور وصوله، سمح أعضاء اتحاد الكرة المصرية له بالدخول وحضور الجلسات، لكن منعوه من التصويت بسبب عدم تسجيله في الموعد المحدد.