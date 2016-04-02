لأول مرة..المعهد الدولي العالي للإعلام ينظم “مهرجان الشروق للإبداع” 10 إبريل‎

كتبت- إنجي لطفي

قالت دكتور هويدا مصطفى، عميد المعهد الدولي العالي للإعلام، بأكاديمية الشروق، إن المعهد ينظم مهرجان لأول مرة بعنوان “مهرجان الشروق لإبداع الشباب” بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وتحت رعاية وزير الثقافة حيث يقام في قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا في تمام الساعة السادسة مساءاً في الفترة من 10 إلى 14 إبريل 2016، بمشاركة لفيف من الخبراء والأكاديميين والفنانين الشباب.

وأضافت مصطفى في تصريح خاص لوكالة ONA، أن المهرجان يعد الأول في دورته حيث يجمع بين الإبداع المستقل ومشاريع التحرج للطلاب، كما يهدف إلى تشجيع الشباب على الإبداع، مؤكدة على أن المهرجان مقسم إلى تصنيفين، الأول خاص بمشاريع تخرج الطلاب من أقسام الإعلام بمختلف الجامعات، والأكاديميات ، والثاني معني بالفنانين المحترفين مجموعة، موضحة أن المهرجان يتناول كافة المجالات مثل: السينما التسجيلة، والرسوم المتحركة، والإعلانات، والأفلام الروائية، حيث وصلت الأعمال المشاركة إلى 135 عمل من مختلف الجامعات والأكاديميات.

وتابعت مصطفي قائلة:” تم تسمية الدورة الأولى للمهرجان باسم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم حيث تم إنتاج فيلم قصير يتناول مجمل أعماله، وإصدار كتيب عنه أيضاً، مضيفة أنه سيتم منح جائزة باسمه”.

وأكدت على أن دكتور حلمي النمنم وزير الثقافة سيقوم في ختام دورة المهرجان بتسليم الجوائز للفائزين في مختلف المجالات، تكريم بعض الفنانين الشبان.