ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة وحجز 13 "توك توك" مخالف لقرار السير بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، اليوم السبت، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3408 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها تم ضبط 35 مخالفات تجاوز سرعات، و1430مخالفة نموذج 125، وتم رصد 30 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 13 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور، و8 مخالفات صلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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