أب يشرع فى قتل طفليه غرقا فى الدقهلية لرفض والدتهما العودة لعصمته

نجح رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية، فى انتشال صغيرين شرع والدهما فى قتلهما بإغراقهما فى مياه بحر تيرة التابع لمركز نبروة فى محافظة الدقهلية، لخلافات بينه وبين زوجته انتهت بالانفصال بينهما، ورفضت الأم العودة مرة أخرى لمنزل الزوجية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أشرف الخلاوى، مأمور مركز شرطة نبروة، باستغاثات الأهالى بسقوط سيارة تابعة للإدارة الصحية فى نبروة ببحر تيرة، وبها طفلان، وتمكنت سيارات الإنقاذ النهرى، وقوة من مباحث شرطة نبروة، من انتشال الطفلين قبل غرقهما، وتم نقلهما إلى مستشفى نبروة المركزة لتلقى العلاج.

وأفاد شهود العيان، أن سائق السيارة رقم "هـ ن د 253" سيارة حكومية، تابعة للإدارة الصحية بنبروة، يدعى هانى نافع المهدى، 38 عامًا، موظف بالإدارة الصحية بنبروة، نزل منها وتركها تهبط بالطفلين فى المياه دون محاولة إنقاذهما، وأن الأهالى ألقوا القبض عليه وساعدوا القوات فى إنقاذ حياة الطفلين، "سلمى، 5 سنوات، ونافع، 6 سنوات".

وأكدت التحريات أن والد الطفلين طلق زوجته "خيرية ع ف"، 27 عامًا، ربة منزل، ويأخذ طفليه يوم كل أسبوع لقضائه معهما، ويعيدهما إلى طليقته، وأنه حاول إعادتها لعصمته كثيرًا إلا أنها ترفض العودة إليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3541 جنح نبروة لسنة 2016، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة وتسليم الطفلين للأم.

- القبض على تشكيل عصابى أثناء محاولته سرقة محطة صرف بميت غمر

>

>