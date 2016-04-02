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بالفيديو - تشيلسي ينهي آمال أستون فيلا في البقاء إكلينيكيا برباعية

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بالفيديو - تشيلسي ينهي آمال أستون فيلا في البقاء إكلينيكيا برباعية بالفيديو - تشيلسي ينهي آمال أستون فيلا في البقاء إكلينيكيا برباعية

قضى فريق تشيلسي على آمال مضيفه أستون فيلا بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ32.

وافتتح روبن لوفتس شيك متوسط ميدان تشيلسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من سيزار أزبيلكويتا.

وفي الدقيقة الـ46 تحصل أليكساندرو باتو الذي شارك كبديل لـ لويك ريمي المصاب، على ركلة جزاء سجلها في مرمى براد جوزان في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول.

وفور بداية الشوط الثاني، بالدقيقة الأولى تمكن بيدرو رودريجيز من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد جملة رائعة، بينه وبين أوسكار وباتو، ليمررها له الأول ويسكنها الإسباني في مرمى الفيلانز.

وسجل بيدرو هدف تشيلسي الرابع في الدقيقة 59 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0، وينهي على آمال أستون فيلا في البقاء بالدوري إذ انه بحاجة للفوز بجميع مبارياته المقبلة مع تعثر كلا من كريستيال بالاس ونورويتش سيتي.

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة في المركز العاشر بالتساوي مع ليفربول في المركز التاسع بنفس عدد النقاط.

بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ20 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نورويتش سيتي في المركز الـ17 و17 نقطة عن كريستال بالاس في المركز الـ16.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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