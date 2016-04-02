في_الكلاسيكو - 5 صراعات جانبية من مباراة برشلونة وريال مدريد

بالنظر لفارق النقاط العشر بين الغريمين فمباراة الليلة بين برشلونة وريال مدريد لن تحدد صراع اللقب، لكن ذلك لن منع متعة اللقاء.

وإن كانت المباراة في حد ذاتها صراع قائم منذ قديم الأزل بين الفريقين يبحث فيه كل طرف عن تحقيق الانتصار، فثمة صراعات أخرى جانبية ستكون على أرض الملعب في مباراة الليلة.

موقع FourFourTwo استعرض 5 صرعات جانبية ستدون بين برشلونة وريال مدريد خلال كلاسيكو الليلة على "كامب نو".

1) صراع الهدافين

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافين الدوري الإسباني برصيد 28 هدف، فيما يعد لويس سواريز مهاجم برشلونة الأوروجواني هو أقرب الملاحقين بـ 26 هدفا.

ليونيل ميسي يلاحق الثنائي برصيد 22 هدفا متأثرا بالإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة الشهرين.

وخلال اللقاء، سيكون هناك صراع خفي بين الثلاثي محاولين انتزاع الجائزة أو الاقتراب منها على أقل تقدير.

2) صراع البقاء

تحدي من نوع أخر يواجهه فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد في مباراة الليلة.

بيريز مشهور برصاصاته المهدئة والتي يخرج بها من أي أزمة تواجهه، لكن يبدو أن الأمر مختلفا هذه المرة.

الهزيمة في دربي العاصمة الشهر الماضي أمام أتليتكو مدريد وضعت فلورينتينو في محل نقد كبير، وجعلت قطاع كبير من الجمهور يطالبه بالرحيل.

إدارة فلورينتينو بيريز متهمة بالتقصير في مشكلة دافيد دي خيا التي أفشلت صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، متهم أيضا بالفشل في مشكلة دينيش شيرشيف التي خرج ريال مدريد على إثرها من كأس ملك إسبانيا، وأخيرا كريم بنزيمة الذي اتهم في قضية ابتزاز هذا الموسم وكلها أمور تقول بأن بيريز لا يحكم قبضته على الفريق.

وأمام كل ذلك، فأي هزيمة لريال مدريد أمام برشلونة لن تكون مقبولة أبدا، وستأزم من موقف فلورينتينو بيريز بشكل أكبر.

3) صراع الختام الجيد

بعض اللاعبين من الفريقين اقتربوا من الرحيل بنهاية الموسم الجاري. داني ألفيش من برشلونة وبيبي من ريال مدريد.

في برشلونة يجهز الفريق أليكس فيدال ليحتل مكانه بالموسم المقبل، أما بيبي فشهد مستواه انخفاضا كبيرا هذا الموسم، لتقترب مسيرته من الانتهاء مع ريال مدريد.

على الجانب الأخر فإن إسكو الذي بدأ مشواره أمام برشلونة بأداء مبهر في انتصار الفريق الكتالوني على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف في أكتوبر 2014، لكن المباراة الأخيرة له لم تكن كذلك بتعرضه للطرد.

وبعد 3 مواسم في "سنتياجو بربنابيو" لم ينجح إسكو بعد في حجز مقعدا أساسيا في التشكيل لتتزايد نسب رحيله بنهاية الموسم.

إسكو ليس الأوحد، فرونالدو نفسه ازدادت الأحاديث حول رحيله بنهاية الموسم عن أي موسم سابق.

وكل هؤلاء سيسعون لتقديم أداء جيد في مباراة الليلة لعلها تكون المباراة الأخيرة أمام الغريم رفقة فرقهم.

4) زيدان VS إنريكي

صراع من نوع آخر هو ذاك الذي سيجمع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الجديد ولويس إنريكي مدرب برشلونة.

الثنائي جمعتهما شجارات في الكلاسيكو حينما كانا لاعبان، لكن في مجال التدريب لابد أن يحتفظان بهدوئهما، في وقت سيحثان فريقيهما على القتال داخل الملعب.

5) كرويف وكاسميرو

من جهة ريال مدريد، فالمباراة ستكون الأولى لكاسميرو متوسط الميدان البرازيلي الذي غاب عن مباراة الدور الأول فقال المحللين أنه سبب الخسارة، لكن هذه المرة سيكون كاسميرو حاضرا ولابد أن يثبت نفسه.

في برشلونة فالمباراة هي الأولى لهم بعد وفاة يوهان كرويف الأسطورة الهولندية.

جمهور برشلونة سيؤبن كرويف بعبارات الشكر في المدرجات، والأمر نفسه سيكون متواجدا على قمصان لاعبو الفريق.

وبين رغبة برشلونة في تأبين كرويف وكاسميرو في إثبات ذاته، سيكون الصراع بين الطرفين على تحقيق النتيجة الجيدة والمرضية.

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