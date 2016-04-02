نصائح "ديكورات" ممرات غرف النوم

تربط الممرات الضيقة والطويلة أجنحة النوم بصورة عملية، إلا أن تصميمها يحتاج إلى ذوق ودقة.

"سيدتي. نت" يطلع من مهندسة الديكور كارلا منذر على أفكار متصلة بـ"ديكورات" ممرات غرف النوم:

- تلبّس جدران الممرات بهدف إخفاء الأبواب، خصوصاً إذا كان عدد الأخيرة وفيراً.

العملية والأناقة في "ديكورات" غرفة المعيشة

- يزيّن أحد الجدران بمجموعة من اللوحات، أو صور العائلة الفوتوغرافية المحاطة بإطارات أنيقة، مع الحرص على أن يقابلها عدد من المرايا التي تعطي شعوراً بالاتساع.

- توزّع المرايا بوفرة، بالإضافة إلى الإضاءة المباشرة إذا كان السقف منخفضاً. أمّا إذا كان السقف عالياً فيفضّل التركيز على تصميم السقف، من خلال وضع وحدات الإنارة بشكل مدروس في المستويات المتعددة للسقف المشغول بالجص. كما يمكن تزيين هذا الأخير بعدد من الثريات.

- تُطلى الجدران والأبواب بألوان فاتحة، مع تجنّب وضع قطعة من الأثاث قد تشوّه بساطة "ديكورات" الممرات.

- توضع خزانة خشب على أحد جدران الممر إذا كان واسعاً، بهدف تخزين الأغراض المستعملة يومياً، أو يعتمد مبدأ "النيش" ويزيّن الأخير بقطع "الاكسسوارات" البسيطة.

- توزّع قطع السجاد الصغيرة على أرضية الممرات الطويلة.

- تثبت وحدات الإضاءة بشكل مدروس في الأرضية، مع تسليط إنارتها على الصور واللوحات المعلّقة على الحائط.

شاهدي أيضاً:

5 أخطاء في "ديكورات" المنازل

جديد "اكسسوارات" الحمام

نصائح عند تصميم مطابخ الشقق العصرية