وزير الآثار: دعوة المقيمين بجوار المعابد الأثرية للمشاركة فى احتفالات بلادهم

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن هناك توجيهات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارات الآثار والسياحة والتنمية المحلية والطيران المدنى، لإزالة كافة العقبات أمام عودة السياحة مرة أخرى، وزيادة التدفقات السياحية مرة أخرى أمام السائحين الأجانب.

وأكد وزير الآثار، فى تصريحات خلال زيارته لمعبد كوم أمبو بأسوان، أنه سيعمل على إزالة العقبات أمام تعطل الإجراءات فى صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين فى وزارة الآثار، والعمل على توفير موارد تفى بمستحقات الأثريين.

وأشار الدكتور خالد العنانى، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للمواطنين المقيمين بجوار المعابد الأثرية لحضور المناسبات والاحتفالات المقامة بالمعابد فى ضوء مشاركة المواطنين فى الفعاليات التى تقام بالمواقع الأثرية لبلادهم.

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