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كريستيان لوبوتان يلبي احتياج السيدات للحذاء اللحمي

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السبت 02-04-2016 11:21

لم يعد اللون اللحمي مشكلة لدى السيدات السمراوات؛ فبعد أن أعلن مصمّم الأحذية الشهير كريستيان لوبوتان Christian Louboutin إطلاق درجات متعدده منه في عام 2013، عاد من جديد هذا العام ليقدّم درجات جديدة لتناسب جميع السيدات مهما كان لون البشرة.
تدرّجت المجموعة الجديدة بين اللون البيج الفاتح ليناسب ذوات البشرة البيضاء، والبني لذوات البشرة الداكنة، وليقدّم 7 درجات متنوعة من الأحذية المسطحة ذات التصميم الكلاسيكي المريح.
شاهدي معنا درجات اللون اللحمي الجديدة من كريستيان لوبوتان، وشاركينا برأيك فيها.

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سيدتي