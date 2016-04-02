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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالغردقة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالغردقة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من العقيد عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول الغردقة، يفيد تمكن الرائد أسامة مهران رئيس مباحث أول الغردقة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقة المحال التجارية عن طريق كسر الأقفال.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال ارتكاب جرائم سرقات المتاجر ليلًا، وقيامهم بارتكاب 6 سرقة، وأرشدوا عن بعض المسروقات.
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مصر 365

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