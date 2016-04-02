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اشربى شمر وقوى عضمك بالشمس.. نصائح لمن استأصلت الرحم

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اشربى شمر وقوى عضمك بالشمس.. نصائح لمن استأصلت الرحم اشربى شمر وقوى عضمك بالشمس.. نصائح لمن استأصلت الرحم
تعانى بعض السيدات من الوصول لسن اليأس مبكرا، نتيجة استئصال الرحم للضرورة الطبية، ولكنهن يعانين جميعا من نقص بالهرمونات ما يزيد فرص إصابتهن وبشكل مبكر بالهشاشة ومشكلات كثيرة فى العظام.

وفى السياق نصحت الدكتورة سناء حامد استشارى أمراض النساء والتوليد، جميع السيدات قبل وبعد سن اليأس، خاصة من وصلن إلى هذا سن اليأس مبكرا وتوقفت لديهن الخصوبة وفرص الحمل، بالاهتمام بالطرق الطبيعية للحفاظ وتعويض مستويات الهرمونات الأنثوية، بغرض سلامة العظام من الهاشة والليونة.

وطالبت استشارى النساء والتوليد المرأة فى هذه الحالة بالتركيز على التعرض لأشعة الشمس، التى تعزز مستويات الفيتامينات لديها وتقوى من عظامها وهرموناتها، كما يمكنها الاستعانة بالتمارين الرياضية اليومية الخفيفة لتقوية عظامها ومواجهة آلام المفاصل، ويعد الشمر العشبى مشروبا سحريا لهذه المرحلة من العمر فهو يعزز إفراز الإستروجين الطبيعى، ويعوض بعض النقص الذى يحدث فى تلك المرحلة الفارقة من حياة كل امرأة، ويحسن من الحياة الجنسية لها فى هذا السن، والذى تمر فيه باضطرابات عديدة، لذا فالمداومة على شرب كوب دافئ من الشمر العشبى يوميا يعزز القدرة الجنسية والرغبة لدى المرأة.


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