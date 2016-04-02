شقيق الحارس الخاص لرئيس النيابة الإدارية ينصب على المواطنين ويجمع نصف مليون جنيه لتشغيلهم

كتب – محمد سامي

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها للقبض على سكرتير بالنيابة الإدارية بمنيا القمح وشقيق الحارس الخاص لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لاتهامه بجمع نصف مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على توظيفهم في مسابقة التعيينات الآخيرة بهيئة النيابة الإدارية.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، إن المتهم كان يجمع 25 ألف جنيه من كل شخصية، وعندما ظهرت نتيجة المسابقة اكتشفوا أنهم لم يوفقوا بالمسابقة وأنهم تعرضوا للنصب.

وكشفت المصادر أن هذا الشخص كان قد سبق اتهامه في واقعة مماثلة منذ عام 2008 إلا أنه لم يتم فصله من العمل.

تحرر بالواقعة محضر رقم 6842 إداري مباحث الأموال العامة بالشرقية، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطه.