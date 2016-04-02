ضبط عصابة تخصصت في تزوير الشيكات بعجمان

ضبط رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان ، عصابة مكونة من7 اشخاص من الجنسية العربية تخصصت في تزوير الشيكات الخاصة بشركات ومؤسسات ، حيث قامت العصابة بطباعة دفاتر شيكات بأسماء عدد من الشركات والمؤسسات ، وتم سحب مبالغ مالية وصلت قيمتها الى 4.3 ملايين درهم ، وتزوير89 شيكا ، وتم إحالة القضية الى النيابة العامة بعد استكمال جمع الاستدلال والتحقيق مع افراد العصابة تمهيدا لتقديمهم لساحة القضاء.

خيوط العدالة

وكشف العقيد عبدالله احمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان ، تفاصيل القضية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان للإعلان عن ضبط العصابة والتي أطلق عليها " خيوط العدالة " ، مشيرا الى ضبط عصابة تخصصت بالاستيلاء على اموال بعض المؤسسات والشركات عن طريق تزوير الشيكات الخاصة بهذه الجهات ، عن طريق افراد يعملون لصالح العصابة خارج الدولة وذلك بأسلوب اجرامي محترف ، موضحا ان القضية بدأت عند ورود بلاغ الى الشرطة يفيد بأن احدى هذه المؤسسات سحبت مبالغ كبيرة من رصيدها بأحد البنوك وانها لم تحرر شيكا بهذه المبالغ وان عملية الصرف تمت خلال الايداع لشيكات من حساب الى حساب اخر لا علاقة له بالمؤسسة .

ومن جانبه أفاد العقيد عبدالله سيف المطروشي ، مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان ، انه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن صاحب الشركة التي قامت بسحب المبلغ من حساب المؤسسة وتبين ان الشركة صورية وان الحساب يعود لشخص قامت باستخدامه العصابة في عملية ايداع المبالغ في حسابه وذلك نظير عمولة بقيمة 10% من المبلغ المسحوب الخاص بالشركات او المؤسسات المجني عليها ، ويتم طباعة نفس شيكات المؤسسات خارج الدولة ويتم تحريرها باسم احد عملاء العصابة ، مشيرا الى ان عدد المتهمين في القضية 9 اشخاص تم ضبط سبعة منهم، كما ان افراد العصابة لديهم شركات وانشطة متعددة منها مقاولات حيث قاموا بعملية تزوير89 شيكا وسحب4.3 ملايين درهم .

وأكد المطروشي أن الأمن الاقتصادي يعد خطا احمر لا يمكن التهاون في أمره وان الشيك له حماية قانونية ، لافتا إلى انه تم احالة القضية الى النيابة العامة بعد استكمال اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات ويجري البحث عن المتهمين الهاربين لتسليمهما الى العدالة.