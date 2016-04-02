أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شقيق الحارس الخاص لرئيس النيابة الإدارية بمنيا القمح ينصب على المواطنين ويجمع نصف مليون جنيه لتشغيلهم

Google+ Print
شقيق الحارس الخاص لرئيس النيابة الإدارية بمنيا القمح ينصب على المواطنين ويجمع نصف مليون جنيه لتشغيلهم شقيق الحارس الخاص لرئيس النيابة الإدارية بمنيا القمح ينصب على المواطنين ويجمع نصف مليون جنيه لتشغيلهم

مجمع النيابة الإدارية بمنيا القمح (أرشيفية)

كتب – محمد سامي

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، جهودها للقبض على سكرتير بالنيابة الإدارية بمنيا القمح وشقيق الحارس الخاص لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لاتهامه بجمع نصف مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على توظيفهم في مسابقة التعيينات الآخيرة بهيئة النيابة الإدارية.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، إن المتهم كان يجمع 25 ألف جنيه من كل شخصية، وعندما ظهرت نتيجة المسابقة اكتشفوا أنهم لم يوفقوا بالمسابقة وأنهم تعرضوا للنصب.

وكشفت المصادر، أن هذا الشخص كان قد سبق اتهامه في واقعة مماثلة منذ عام 2008 إلا أنه لم يتم فصله من العمل.

تحرر بالواقعة محضر رقم 6842 إداري مباحث الأموال العامة بالشرقية، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا