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إيهاب طلعت: سبق و حذرنا وسائل الإعلام التي تداولت مقاطع من المباريات.. ونكْن التقدير لأشخاصهم

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إيهاب طلعت: سبق و حذرنا وسائل الإعلام التي تداولت مقاطع من المباريات.. ونكْن التقدير لأشخاصهم إيهاب طلعت: سبق و حذرنا وسائل الإعلام التي تداولت مقاطع من المباريات.. ونكْن التقدير لأشخاصهم

رجل الأعمال إيهاب طلعت (أرشيفية)

قال رجل الأعمال إيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة “برومو ميديا”، إن الشركة أهابت مرارًا وتكرارًا بوسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي توخي الحذر في تداول مقاطع من مباريات الدوري المصري، حيث أن حقوقها مملوكة لـ”برومو ميديا”، كما توعدت بالملاحقة القانونية لأي جهة تخالف ذلك وأخطرت بذلك رسميا كل القنوات، كما أن ما يتم من إعتداء لا يصدق عليه وصف الخبر وفقا لقانون الملكية الفكرية.

وأضاف طلعت، أنه يعز علينا أن نكون في موقفنا اليوم من إحدي شركات صناعة الإعلام المصرية والقائمين عليها وهذا لا يعني أبدًا أننا لا نكن لهم كل احترام و تقدير لأشخاصهم الكرام، كما نكن لأي جهة أو شخص لم يسيئ إلينا، ونحرص دائمًا أن تربطنا علاقات طيبة بالجميع ومستعدون للتعاون المثمر معهم.

وحذر طلعت، مرة أخري من تداول مقاطع المباريات، داعيًا إلى اتباع الطرق الشرعية لإذاعتها بما يضمن حقوق الشركة خاصة و أن الشركة قد سبق لها و أن عرضت على أعضاء الغرفة الإستفادة بعرض المقاطع بأسعار مخفضة و فى إطار قانونى.

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