بالصور.. قصر ثقافة الأقصر يحتفي بـ« يوم اليتيم»

مراسل ONA

أقام قصر ثقافة الأقصر، التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم إحتفالية يوم اليتيم ، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر ومحمد ربيع مدير إدارة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف وشافية محمود “أم الأيتام” .

وقال محمد فراج مدير القصر، أن الحفل بدأ بتلاوة القرآن الكريم، وتلاه تواشيح دينية للطالب عبد الرحمن احمد عبد الباقى ، وتوالت فقرات الحفل بعرض لفرقة كورال الطفل، التابعة لقصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج الحلوانى ، التي قدمت بعض أغانى الأطفال مثل «شخبط شخابيط» لنانسى عجرم .

وأدت فرقة مدرسة الترعة بإسنا فقرة إستعراضية بإسلوب «الكف» الذى تشتهر به مدينة «إسنا» عن قناة السويس الجديدة.

وفى أخر فقرات الحفل أدت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، أولى عروضها ، وهى فقرة التنورة، وثانى فقراتها رقصة الحجالة، ثم عرض مسرح عرائس من أداء أسماء عبد الهادى وأمانى محمد، وختاما ألعابا جماعية للأطفال منها الكراسى الموسيقية والبالونات .