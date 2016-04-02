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بالصور.. قصر ثقافة الأقصر يحتفي بـ« يوم اليتيم»

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مراسل ONA

أقام قصر ثقافة الأقصر، التابع  لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم إحتفالية يوم اليتيم ، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر ومحمد ربيع مدير إدارة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف وشافية محمود “أم الأيتام” .

وقال محمد فراج  مدير القصر،  أن الحفل بدأ بتلاوة القرآن الكريم، وتلاه تواشيح دينية للطالب عبد الرحمن احمد عبد الباقى ، وتوالت فقرات الحفل بعرض لفرقة كورال الطفل، التابعة لقصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج الحلوانى ، التي قدمت بعض أغانى الأطفال مثل «شخبط شخابيط» لنانسى عجرم .

وأدت فرقة مدرسة الترعة بإسنا فقرة إستعراضية بإسلوب «الكف» الذى تشتهر به مدينة «إسنا» عن قناة السويس الجديدة.

وفى أخر فقرات الحفل أدت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، أولى عروضها ، وهى فقرة التنورة،  وثانى فقراتها رقصة الحجالة،  ثم عرض مسرح عرائس من أداء أسماء عبد الهادى وأمانى محمد، وختاما ألعابا جماعية للأطفال منها الكراسى الموسيقية والبالونات .

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