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بعد اكتشاف فوائدها للبروستاتا.. دراسة تؤكد: القهوة تكافح سرطان القولون

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بعد اكتشاف فوائدها للبروستاتا.. دراسة تؤكد: القهوة تكافح سرطان القولون بعد اكتشاف فوائدها للبروستاتا.. دراسة تؤكد: القهوة تكافح سرطان القولون
كشفت دراسة صينية أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بمجلة التغذية والسرطان.

وفى السياق ذاته، واستكمالا لفوائد القهوة العديدة، كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أن تناول فنجان أو اثنين من مشروب القهوة يوميا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 26%، وهى من الأورام الخطيرة المنتشرة للغاية بين ملايين البشر.

وأضاف الباحثون أن تناول كميات أكبر من مشروب القهوة يساهم فى الحد من فرص الإصابة بهذا السرطان الخطيرة بنسبة 50%، وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد إجراء تجارب على 5100 رجل وامرأة.

المثير أن القهوة منزوعة الكافيين ساهمت أيضا فى التمتع بهذه الفوائد الصحية ذاتها، وأوضح الباحثون أن القهوة تحتوى على مركبات رائعة بخلاف الكافيين مثل مركبات "Diterpenes" التى تساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الجهد التأكسدى، وأيضا مركبات "melanoidins" التى تعزز حركية القولون، والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention" التى تصدرها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

وسائل طبيعية لحمايتك من سرطان البروستاتا.. أهمها اشرب فنجانين قهوة يوميا

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