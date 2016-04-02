بالصور.. محافظة الأقصر تنتهى من البروفات النهائية لحفل اليوم العالمى للتوحد

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لإقامة حفل عالمى بمعبد الأقصر، وذلك بالاشتراك مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ADVANCE، حيث تم عمل بروفات لإضاءة معابد الأقصر باللون الأزرق مساء اليوم السبت، احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2 أبريل وتم عمل بروفات إضاءة لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت ومعبد الرمسيوم، والذين سيتم إضاءتهم جميعاً بالاحتفالية، للتأكد من جاهزيتهما للإنارة باللون الأزرق.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الحدث تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، وقالت مها هلالى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد أن فعاليات احتفال الجمعية باليوم العالمى للتوحد، سوف تتضمن وقفه تضامنية مع أبنائنا من ذوى التوحد أمام معبد الكرنك التاريخى العظيم عند غروب شمس اليوم السبت، يليها انطلاق الاحتفالية الكبرى التى تقام داخل معبد الأقصر من الثامنة مساء إلى العاشرة مساء بالتزامن مع إضاءة المعبد باللون الأزرق.

من جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن مشاركة الأقصر هذا العام فى الحدث تأتى فى إطار اهتمام الأقصر برفع الوعى بمرض التوحد، وكذلك استغلال الحدث فى الترويج السياحى للمحافظة، حيث سيتم إنارة معابد الأقصر مع أشهر المبانى فى العالم، كما أن الجمعية المصرية للأوتيزم ستقوم بعقد مؤتمر صحفى يوم السبت فى معبد الأقصر يتم فيه دعوة مختلف وسائل الإعلام للإعلان عن الفعاليات المختلفة للاحتفال باليوم العالمى للتوحد.

فيما صرح محمد الحناوى المدير التنفيذى للجمعية، أن فعاليات احتفال الجمعية باليوم العالمى للتوحد سوف يشارك فيها عدد كبير من كبار المسئولين والفنانين والشخصيات العامة، مشيراً إلى أن الجمعية عمدت ومنذ 12عاما تقريبا إلى توسيع دائرة الاحتفال باليوم العالمى للتوحد 2 أبريل، لتطلق حملة توعية على مدار شهر أبريل.

وأوضح حناوى أن فعاليات الجمعية فى شهر التوعية بالتوحد لهذا العام سوف تتضمن بخلاف إضاءة معابد الأقصر باللون الأزرق وإقامة احتفالية خاصة بهذه المناسبة، وتنظيم معرض فنى للأبناء المبدعين من ذوى التوحد، يقام فى الفترة من الاثنين 4 أبريل حتى الثلاثاء 5 أبريل بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومهرجان رياضى لذوى التوحد والإعاقات الأخرى بالقرية الأوليمبية بالمعادى، والمؤتمر العلمى "معا من أجل التوحد" ببنى سويف وخلال الشهر أيضا يتم إطلاق حملة تقييمات مجانية فى محافظات بورسعيد ودمياط والفيوم والإسكندرية والقاهرة الكبرى، فضلا عن الشراكة مع الهيئات والمؤسسات المختلفة التى تحتفل باليوم العالمى.

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