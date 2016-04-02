بالصور.. هيئة قناة السويس تتجمل باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى للتوحد

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، مشاركة الهيئة فى احتفالات العالم باليوم العالمى للتوحد"الأوتيزم"، بإضاءة كل من مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية ومبنى القبة بمحافظة بورسعيد باللون الأزرق مساء اليوم السبت وحتى فجر اليوم التالى، وذلك تزامناً مع قيام معالم بارزة فى جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بمرض التوحد.

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس فى بيان صحفى صادر عن الهيئة اليوم السبت، أنه فى إطار اهتمام الفريق مميش برعاية ذوى القدرات الخاصة، قام فى مطلع هذا العام بافتتاح مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوى القدرات الخاصة بمستشفى الهيئة بالإسماعيلية، وتوفير الخدمات الصحية لهم من خلال منظومة شاملة ومتخصصة تمكنهم من الاندماج الكامل فى المجتمع.

وأشار طارق حسنين إلى أن المركز يفتح أبوابه لاستقبال الأطفال ذوى القدرات الخاصة للمواطنين بمنطقة القناة، ولأبناء العاملين بهيئة قناة السويس. يضم المركز 15 وحدة، منها وحدات تدريبية ووحدات للتعليم الجماعى والوظيفى، لعلاج 14 نوعاً من المشكلات التى تعوق ذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن إمكانية الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم.

وأوضح "حسنين" أن الفريق مُهاب أثناء تفقده المركز أكد على أن افتتاحه يأتى فى ظل اهتمام الهيئة بتفعيل دورها التنموى، ليكون المركز نواة يعقبها افتتاح فروع أخرى فى بورسعيد والسويس لخدمة مجتمع منطقة القناة وأبناء الهيئة، مؤكداً على أنه لن يتأخر فى تقديم الدعم للمركز ليواكب أحدث الأساليب العلمية الحديثة، مشيرا إلى ضرورة إحاطة ذوى القدرات الخاصة بالعناية اللازمة وتشجيعهم بما يضمن اندماجهم الكامل فى المجتمع.

كما تقام على هامش الاحتفال باليوم العالمى لمرض التوحد، ندوة تثقيفية يوم الثلاثاء القادم بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بهدف التوعية بمرض التوحد، فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة به، والتى وصلت وفقاً لأحدث التقديرات الخاصة بعام 2016 إلى طفل من كل 68 طفلا.

ويحاضر بالندوة كل من الدكتورة علوية عبد الباقى عضو الجمعية الأمريكية للطب النفسى للأطفال والمراهقة، وزميل جامعة ميرسير بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية المصرية لصعوبات التعلم وعضو المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة أمانى عبد العزيز غريب مدرس التربية الخاصة بكلية التربية.

كما يقوم الدكتور ممدوح تركى رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى هيئة قناة السويس والدكتورة أميرة محمود مدربة الأطفال بإلقاء الضوء على مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوى القدرات الخاصة بالإسماعيلية، وشرح كيفية تقديم الخدمات الطبية للأطفال ووسائل التنمية البشرية لهم.

جدير بالذكر أن التوحد هو أحد اضطرابات التطور العصبى للطفل والتى تؤثر على قدرة الطفل على الاتصال بالمحيطين به، حيث تؤثر على اللغة والسلوك لدى الطفل المصاب، وتظهر أعراضه فى سن الرضاعة أو قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات.

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