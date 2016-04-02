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ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 9 أشخاص بـ«أسيوط»

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ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 9 أشخاص بـ«أسيوط» ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 9 أشخاص بـ«أسيوط»

 

مراسل – ONA:

تمكنت مديرية أمن أسيوط ، من القبض على 9 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة سلاح غير مرخصة ، خلال حملة أمنية مكبرة ، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين على القانون من حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والمتاجرين فيها.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط ، إخطارآ  من مدير المباحث الجنائية ، يفيد  بقيام حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  التي تنوعت ما بين ( 5) بنادق آلية ، وبندقيتين خرطوش محلية الصنع وتركية الصنع،  وفردين خرطوش، وطبنجتين لاما أسبانى،  و(91 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، و(4) خزائن لبندقية ألية.

وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة وجارى العرض على النيابة لإستكمال التحقيقات .

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